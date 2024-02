WTA Linz 2024 | risultati 2 febbraio | le semifinali saranno Ostapenko-Pavlyuchenkova e Vekic-Alexandrova

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, tutti risolti in due set, del torneo WTA 500di tennis: il tabellone principale di singolare femminile, ormai privo di italiane, si allinea al penultimo atto, doveprotagoniste le prime tre teste di serie. Nella parte alta del tabellone la lettone Jelena, che ha ricevuto una wild card ed è accreditata del numero 1 del seeding, spazza via la qualificata britannica Jodie Burrage con lo score di 6-1 6-2 ed affronterà in semifinale la russa Anastasia, che elimina la testa di serie numero 4, la belga Elise Mertens, col punteggio di 6-3 6-2. Nella parte bassa del main draw, invece, la croata Donna, numero 3 del tabellone, regola la transalpina Clara Burel per 6-0 7-6 (3) e nel penultimo atto se ...

Terza finale in doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini. Nella semifinale dell'“Upper Austria Ladies Linz” alla Tips Arena, promosso a WTA ...Subito fuori nel tabellone del singolare, Jasmine Paolini si sta riscattando a Linz nel torneo di doppio. In coppia con l'altra azzurra Sara Errani la 28enne tennista lucchese è infatti approdata in f ...Domina per un set e mezzo, arriva anche ad avere due match-point nel tie-break ma non basta. Con tanto rammarico Elisabetta Cocciaretto esce di scena al ...