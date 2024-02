Wta Linz 2024 | montepremi e prize money

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 29 gennaio al 4 febbraio. Ben cinque azzurre proveranno a ottenere punti importanti in un degli storici tornei del circuito femminile, sui campi indoor della città austriaca. Camila Giorgi qui ha anche vinto il titolo una volta e sarà al via insieme alle compagne di Nazionale Trevisan, Bronzetti, Cocciaretto e Paolini. Ilcomplessivo ammonta a €802.237. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 500PRIMO TURNO – € 8.542 (1 punto) SECONDO TURNO – € 11.823 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 21.660 (108 punti) SEMIFINALE – € ...

Ancora una giornata non felice per Elisabetta Cocciaretto in termini di vantaggi non concretizzati. La marchigiana, dopo quasi tre ore di lotta, esce di scena nel WTA 500 di Linz. La russa Anastasia Potapova vince in rimonta annullando due match point e continua la difesa del titolo. Nel primo turno del torneo WTA 500 di Linz in Austria, Sara Errani viene eliminata in due set, 6-4 6-3 dalla russa Anastasija Potapova ed è la numero 99 al mondo nella Classifica.