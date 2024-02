Wta Hua Hin 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Iled ildel torneo WTA 250 di Hua Hin, evento in programma dal 29 gennaio al 4 febbraio. Nessuna delle nostre giocatrici ha deciso di prendere parte alla trasferta in Thailandia, ma gli spunti di interesse non mancano, a partire da Paula Badosa e Ajla Tomljanovic, che dopo un 2023 caratterizzato dagli infortuni puntano a ottenere punti importanti. Ilcomplessivo ammonta a $267.082. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 250 HUA HINPRIMO TURNO – $ 2.890 (1 punto) SECONDO TURNO – $ 4.040 (30 punti) QUARTI DI FINALE – $ 6.608 (54 punti) SEMIFINALE – $ 11.610 (98 punti) FINALISTA – $ 20.830 (163 punti) VINCITRICE – $ ...