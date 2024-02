Wta 250 Hua Hin 2024 | in semifinale sarà derby cinese Zhu-Wang Yafan | mentre Wang Xinyu sfiderà Shnaider

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nei quarti di finale del Wta 250 di Hua Hin la Cina fa 3/3 e manda tre atlete in. In mattinata infattiha superato in tre set la kazaka Putintseva con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 e domani inaffronterà Diane. La russa ha regolato 6-2 6-1 la qualificata ungherese Galfi in poco più di un’ora, e grazie a questo risultato tornerà tra le prime 100 del ranking. Dall’altra parte del tabellone invece Lin Zhu ha battuto l’australiana Rodionova con un doppio 6-3 e ora inandrà in scena ilcontro, che ha rimontato e piegato la resistenza della statunitense Volynets al tie break del terzo set, vincendo 1-6 6-3 ...