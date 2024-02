World cancer day | in 10mila supermercati le arance Airc per la ricerca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione delDay, tornano lerosse della salute in favore della. Per sostenere Fondazionee il lavoro dei suoi circa 6 milatori – si legge in una nota- oltre 10.000 punti vendita di più di 50 insegne si attivano per l'iniziativa “rosse per la”. Per ogni confezione venduta da oggi fino al 16 febbraio, fino a esaurimento di oltre un milione reticelle previste, le insegne aderenti doneranno 50 centesimi a Fondazione. Per scoprire dove trovarle www.dellasalute.it/-aderenti. Il 4 febbraio si celebra la ventiquattresima edizione della Giornata mondiale contro il cancro ...