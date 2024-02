Windows 11 Build 22635 3061 | Miglioramenti Meteo Schermata Blocco e Risoluzione Bug ActiveX con l’Aggiornamento KB5034215

Windows Server Preview Build 26040 Introduce Server Flighting e il Branding Windows Server 2025 Windows Server Preview Build 26040 Introduce Server Flighting e il Branding Windows Server 2025 Microsoft ha rilasciato il primo Preview Build del ... (windows8.myblog)

Windows 11 Potenzia il Supporto Integrato per Archivi con Nuove Funzionalità nel Preview Build Windows 11 Potenzia il Supporto Integrato per Archivi con Nuove Funzionalità nel Preview Build Il Supporto Integrato di Windows 11 per gli Archivi si ... (windows8.myblog)

Avvistato il Build 27547 di Windows : È Questa la Prima Anteprima di Windows ’12’ Avvistato il Build 27547 di Windows: È Questa la Prima AntePrima di Windows ’12’? Il 2024 si prevede ricco di cambiamenti per Windows e il mercato ... (windows8.myblog)

Addio Wordpad : nella nuova build di Windows 11 non c’è più traccia dell’editor Sorpresa per gli utenti insider che hanno scaricato l’ultima build per sviluppatori di Windows 11: Wordpad non c’è più. L’editor di documento è ... (dday)

