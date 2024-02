Vuelle | Boniciolli è il profeta di Scafati | Ho dato le chiavi della squadra a Gentile

(Di venerdì 2 febbraio 2024), qual è il segreto di, 5 vittorie nelle ultime 7 partite? "Ho ereditato il buon lavoro di Pino Sacripanti e poi ho messo Alefisso da playmaker perché ho in testa quello che doveva essere il suo percorso da anni. Lui vede quello che succederà qualche secondo prima perché è un fuoriclasse e questi giocatori hanno bisogno di sentire la palla in mano. Era sprecato usato solo in post basso. Un play di due metri con quel senso del passaggio è una roba sublime". Ricorda l’esperienza vissuta con Bodiroga... "Anche se le loro caratteristiche sono diverse, l’idea è quella visto che ho allenato Dejan a Trieste, anzi direi che sono stato allenato da lui, anche se era tanto giovane. Quindi ho deciso di affidare le, ...

"E’ un fuoriclasse, era sprecato in post basso, gioca da play in modo sublime. Logan Ho quasi 62 anni e non mi sorprendo più di niente" ...Nelle ultime sei partite la squadra viaggia a 72.3 punti di media, il contrario di ciò che servirebbe per la filosofia di Sacchetti ...Il capo allenatore della Givova Scafati Matteo Boniciolli ha parlato dopo la sconfitta al Palacarrara di Pistoia contro l'Estra nella 17esima giornata di LBA: «Faccio ...