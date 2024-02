Voto | secondo sfidante Nasce il gruppo Melograno Tosi favorito candidato | Cittadinanza partecipe

Così Alessandro Tosi sarà con molta probabilità il secondo dichiarato candidato sindaco. Un candidato, in questo caso specifico, frutto di una lista civica, fuori dalle logiche dei partiti, che aspira ...La protesta degli agricoltori che infuria in Europa non è del tutto nuova. Almeno superficialmente, si potrebbero indicare due precedenti: il movimento dei “forconi”, che ...Ciò che contraddistingue un Paese retto da un sistema democratico rispetto a uno governato da un regime totalitario è il riconoscimento di diritti e di doveri, in capo ai cittadini. […] ...La bozza dopo le tensioni FdI-Lega. Entra il potere di revoca dei ministri, addio semestre bianco. Non basta la mancata fiducia su una norma, il presidente cadrà solo con mozione ad hoc ...Il Cremlino non ha dubbi sul risultato delle prossime presidenziali, ma teme un eccesso di popolarità e visibilità a livello internazionale per i sostenitori ...