Volley | tre big match da urlo nella 17ma di SuperLega! Giuliani debutta alla guida di Modena sul campo della Lube

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Torna il campionato di SuperLega dopo la sosta per la Final Four di Coppa Italia con unagiornata in formato spezzatino: tre partite domani, sabato 3 febbraio e tre domenica 4 febbraio con tre super sfide che potrebbero dire qualcosa in più sui vari posizionamenti in zona play-off, visto che si sfidano tra loro sei delle prime otto squadreclassifica. Non è certo la sfida più nobile guardando la graduatoria ma è quella che suscita la curiosità maggiore la partita che va in scena domenica alle 18.00 all’Eurosuole Forum tra laCivitanova quarta in classifica e la Valsa Group, ottava. I modenesi sono ad un bivio per cercare quantomeno di acchiappare il treno play-off (dividono l’ottava piazza con Cisterna) e domenica hanno cambiato l’allenatore, dando il benservito a Petrella e chiamando al ...