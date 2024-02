Volley | per Pediatuss Casciavola sfida a Ecoresort Donoratico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Pisa), 2 febbraio 2024 - Torna in campo ladopo il derby vinto contro la Pallavolo Cascina ed apre il girone di ritorno affrontando sabato 3 febbraio alle 21 al Pala Pediatrica l’, squadra in forte crescita, neanche lontana parente di quella affrontata all’esordio in campionato quando le rossoblù si imposero 3-0. Dopo due vittorie al tie break, entrambe dopo essere state avanti 2-0, Gori e compagne proveranno a portare a casa l’intera posta e per farlo serve dare continuità ai primi due parziali visti contro Oasi Viareggio e Pallavolo Cascina. Vincere inoltre alimenterebbe le possibilità di raggiungere il secondo posto in classifica lontano solo un punto e permetterebbe di mettere fieno in cascìna in vista della difficile trasferta di Follonica. ...