Volley | le Finali femminili di Nations League si disputeranno a Bangkok

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Appuntamento con la storia. Ledella2024 di pallavolo si svolgeranno in Thailandia, per la precisione allo Stadium Huamark di, dal 20 al 23 giugno. La notizia in Italia è arrivata dal comunicato stampa della Federdiramato nella giornata di oggi, venerdì 2 febbraio. Si tratta di una prima volta assoluta. La Thailandia diventa il quinto Paese al mondo a ospitare la fase finale della celeberrima competizione, raggiungendo così Cina, Italia, Turchia e Stati Uniti. L'imponente struttura thailandese tuttavia aveva già accolto alcune partite di VNL negli anni precedenti (2023, 2019, 2018) oltre che altri eventi di primo piano come il World Grand Prix.