Vittorio Sgarbi si dimette da sottosegretario alla Cultura – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha annunciato le sue dimissioni da. Lo fa dal palco della Ripartenza, la kermesse ideata da Nicola Porro. «Mi dimetto con effetto immediato dadel governo e lo comunicherò nelle prossime oreMeloni». «L’Antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera dicendo che aveva accolto due lettere anonime, che ha inviato all’Antitrust il ministro della, in cui c’era scritto che io non posso fare una conferenza da Porro. Secondo l’avviso dell’Antitrust non potrei parlare d’arte, non dovrei occuparmi d’arte. Dovrei esser unche si occupa di funzioni, tra l’altro limitate. Mi scuso con i giornalisti che si sentono in pericolo di morte».parla di Report dove l’intervista ...