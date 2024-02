Vittorio Emanuele Parsi prosegue la riabilitazione | «Va sempre meglio» I ringraziamenti al Rugby Monza

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Quasi un mese in ospedale, poi l’inizio dellain clinica. Sarà lunga, masi mostra ottimista. È lui stesso a scrivere sui social per aggiornare sulle sue condizioni di salute: «Care amiche e cari amici, laa Motta di Livenza continua e va. Struttura e personale encomiabile ed empatici». Il docente di relazioni internazionali dell’Università Cattolica di Milano ha poi voluto dedicare un pensiero a un a squadra: «Ancora grazie a ognuno di voi per il sostegno, a partire dai compagni del1949», scrive mostrandosi sorridente in un selfie con indosso la felpa rossa, bianca e nera del team.a fine dicembre si è dovuto sottoporre a un ...

Dramma in centro a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. Rodolfo Ignazi, ex fotografo di 78 anni, è stato trovato senza vita, in un lago di sangue, nella propria ...Intervista all'attrice Lucrezia Guidone, che nella serie tv di Rai 1, ora su Rai play, "La lunga notte", ha interpretato la figlia maggiore del duce. "Si ritrovò in bilico tra due amori quando il mari ...MONTE SAN GIUSTO - Dramma in centro a Monte San Giusto. Rodolfo Ignazi, ex fotografo di 78 anni, è stato trovato senza vita, in un lago di sangue, nella propria abitazione dove viveva da ...