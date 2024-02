Vittorio Emanuele Parsi | il prof della Cattolica operato d’urgenza a dicembre ricompare sui social con un ringraziamento speciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano – Arrivano buone notizie sulle condizioni di, ilessore 62enne di Relazioni Internazionali all’Universitàal cuore a Treviso mercoledì 272023. È stato lo stessoessore a tranquillizzare tutti con un post su X qualche giorno fa: “Cari e care, sto meglio. Mi aspetta un lungo periodo riabilitativo, ma vi ringrazio sin da ora per l’enorme affetto e sostegno che avete mostrato in queste settimane. Ringrazio iessionisti che mi hanno salvato la vita, e i miei cari per la loro costante e decisiva vicinanza”. Il grazieIn un post di oggi venerdì 2 febbraio, in cui compare con la tuta del Rugby Monza, ...