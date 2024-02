Vittimizzazione secondaria | quando la vittima è sotto accusa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) I processi si fanno in aula. Non in strada, non sui social, né tanto meno sui media. Si fanno perre e per difendere, per chiedere giustizia nei confronti di chi ha subito un torto o un crimine. Come ha fatto Silvia, che in tribunale ci è stata dopo aver denunciato un gruppo di amici per violenza sessuale nel 2019. Eppure Silvia, da, ha subito un doppio processo. Prima quello mediatico e poi quello in aula,ponendosi a ben 1400 domande, alcune delle quali molto intime. “Quali atti di resistenza ha posto?”, “Ha urlato?”. E poi, ancora “Come hanno fatto a toglierle le mutande?”, “Che tipo di slip indossava?”. Queste sono solo alcune delle domande, riportate da La Stampa, che gli avvocati difensori di Ciro Grillo e dei suoi amici hanno posto alla ragazza. Quesiti tutti volti a scardinare la tesi di violenza sessuale a ...