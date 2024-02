Vittime civili di Guerra | da Cà Farsetti a Venezia al Teatro Massimo di Palermo l?Italia si tinge di blu

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Sono oltre 200 i Comuni che hanno aderito alla Giornata Nazionale delledelle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita con la legge 25 gennaio 2017 n. 9, per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l?attenzionale sul dramma che vivono oggi idi tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati. L?Associazione Nazionaledi, che rappresenta e tutela in Italia ledie le loro famiglie, ha rilanciato insieme all?Anci, la campagna ?Stop alle bombe sui? per chiedere con forza che le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali che già esistono per la protezione deivengano estesi, attuati e rispettati. Hanno risposto le grandi città con i più noti monumenti simbolo: dalla Fontana del Nettuno a Napoli, a Palazzo Podestà in Piazza Maggiore a Bologna, dalla Fontana Luminosa de L?Aquila a quella del Nettuno a Trieste, dalla Fontana di piazza De Ferrari a Genova alla Fontana Monumentale di Piazza Moro a Bari e aldi. E ancora Càe Cà Loredan a, la Fontana delle 13 Cannelle di Ancona, il Palazzo Regio di Cagliari, la fontana del Nettuno di Piazza Duomo a Trento. Ma le adesioni sono state numerose, dai capoluoghi di provincia ai centri più piccoli. Tutti, con entusiasmo hanno dato spazio alla Giornata dedicata al dramma di chi ha vissuto e vive tutt?oggi il dramma dellailluminando municipi e monumenti simbolo nella serata del 1° febbraio o organizzando iniziative. Quest?anno inoltre, per la prima volta, l?Anvcg ha coinvolto anche le Regioni ricevendo un ottimo riscontro. Ma Comuni e Regioni non saranno i soli a mettere in atto questo gesto simbolico per richiamare le coscienze di tutti sul dramma delle. Ad illuminarsi di blu, saranno anche Palazzo Chigi, la Farnesina, il Viminale, i principali Ministeri, insieme a Palazzo Madama e Montecitorio. Ieri Papa Francesco a conclusione dell?udienza generale ha nominato la Giornata nazionale ricordando ledei due conflitti mondiali ed anche ledi oggi. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione a proposito della Giornata esortando alla promozione di una cultura di pace e al rispetto della popolazione civile nei conflitti.