Vitali Spa e il progetto Porta Sud di Bergamo vincono “The plan real estate Award 2023”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano.Spa conquista un altro prestigioso riconoscimento internazionale. La società leader nei settori, riqualificazione, grandi infrastrutture, demolizioni e produzione di materiali si aggiudica oggi The, conquistando il podio nella categoria Investment Asset Management/Future con il masterdel quartiereSud di, il più grandedi rigenerazione urbana in fase di attuazione in Italia. Il premio, che ha visto concorrere oltre 60 partecipanti su scala internazionale, nasce con lo spirito di supre il valore della qualità architettonica e della sostenibilità degli investimenti immobiliari, anche ...