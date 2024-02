Vismara sul podio | il suo argento vale oro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A pochi mesi dai Giochi di Parigi 2024, la scherma italiana dimostra di essere (come sempre) in buona salute. Da Doha, l’azzurro della spada Federico, milanese classe 1997, torna con un ottimo secondo posto raccolto nel Gran Prix. Per l’italiano è l’ennesima conferma di una continua progressione: si tratta del suo quartoin Coppa Del Mondo visto che in passato, aveva già raccolto tre medaglie nei Grand Prix. Lo spadista delle Fiamme Azzurre ha superato prima il marocchino Elkord con il risultato di 15-6. Poi, nel turno dei 32 ha avuto la meglio sullo spagnolo Gonell per 15 a 13. Negli ottavi di finale il campione del mondo a squadre di Milano 2023, ha superato Ng, spadista di Hong Kong, per 15-9. In rimonta,ha conquistato i quarti di finale vincendo di una sola stoccata contro il campione del mondo, Koch e dopo ...