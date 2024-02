Vis Pesaro-Gubbio 1-3 | prestazione superlativa È la terza vittoria di fila

(Di venerdì 2 febbraio 2024)– Settimo risultato utile consecutivo,ta che arriva su un campo ostico contro un avversario scorbutico, che torna a perdere dopo due mesi. Ilconferma il periodo d’oro, arriva a 40 punti in classifica e si gode il quarto posto in solitaria almeno per una notte. La: se si vuole trovare un neo è l’ammonizione di Di Massimo, protagonista anche oggi, che dovrà saltare per squalifica la gara di venerdì prossimo con il Pescara. Pronti via, Pucciarelli calcia dal limite ma Greco alza in corner. Dalla bandierina va Di Paola, sul primo palo svetta Karlsson, Greco allontana ma la palla, secondo l’assistente, ha già varcato la linea. La bravura delsta nella reazione immediata: al 4° Corsinelli la ...

La partita Vis Pesaro – Gubbio di Venerdì 2 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 23ma giornata di Serie C, Girone B ...La Vis ospita al Tonino Benelli il Gubbio, una delle cinque gare di questa sera che apre la ventiquattresima giornata di serie C. I Biancorossi, reduci da un'importante striscia di risultati positivi, ...