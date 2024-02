Virtus Bologna-Partizan oggi in tv | Eurolega basket 2024 | programma | dove vederla | streaming

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo dialla Segafredo Arena. Nella casa delladi Luca Banchi arriva ilBelgrado, contro il quale c’è una storia che parte da molto lontano. E che ha anche un episodio particolare nel cammino che porta fino a. La memoria, infatti, riporta alla stagione 1991-1992, quella in cui già la guerra nei Balcani divampava a tal punto che iltte giocare a Fuenlabrada le partite in casa. Nei quarti cominciò la clamorosa corsa del club verso l’unicadella propria storia, con una serie al meglio delle tre gare vinta proprio contro le V nere di epoca Knorr.le cose sono chiaramente molto cambiate, tranne una: Zelimir Obradovic. Che, allora come, è sulla panchina ...

Il video con gli Highlights di Barcellona-Virtus Bologna , sfida valida per la 24^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket. Sconfitta netta per ... (sportface)

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna , che crolla sul campo del Barcellona e perde il secondo posto in classifica proprio nei ... (oasport)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Partizan , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo ... (sportface)

La pesante sconfitta in casa del Barcelona nel 24° round (quarta nelle ultime cinque partite) ha visto scivolare la Virtus Bologna (15-9) al quinto posto, ma a pari punti con Fener e ...Le sfide contro Partizan ed Efes servono a Virtus e Olimpia per resettare i k.o. rimediati nel turno di martedì sera ...Bologna, 1 febbraio 2024 – Archiviata la sconfitta di Barcellona la Virtus prova a voltare subito pagina e attende, nella sfida valida per la 25esima giornata di campionato, i serbi del Partizan Belgr ...1 Febbraio 2024 - Virtus Segafredo Bologna vs Partizan Mozzart Bet Belgrade. Palla a due domani, venerdì 02 febbraio, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena. Diretta: Sky Sport, - Renonews.it ...La Virtus sarà impegnata contro il Partizan. Il pre-partita di Daniel Hackett: “Giochiamo contro una squadra che è in piena corsa per ...