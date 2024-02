Virtus Bologna-Partizan in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 25^ giornata dell’di. Dopo la pesante sconfitta in casa del Barcellona che le ha viste crollare al quinto posto, le Vu Nere di coach Banchi tornano alla Segafredo Arena con l’intenzione di ritrovare la vittoria. Finora lo score casalingo rassicura la, che ha vinto dieci delle undici partite giocate davanti al proprio pubblico, ma la partita contro la squadra di Belgrado non è da sottovalutare, dato che gli avversari di questo turno sono alla ricerca di vittorie preziosissime per consolidare la propria posizione almeno nei play-in. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-57 Semi-gancio di Jordan Mickey. 79-55 Nicolas Laprovittola in penetrazione. 77-55 2/2 per Tomas ... (oasport)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Partizan , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo ... (sportface)

Le sfide contro Partizan ed Efes servono a Virtus e Olimpia per resettare i k.o. rimediati nel turno di martedì sera ...Bologna, 1 febbraio 2024 – Archiviata la sconfitta di Barcellona la Virtus prova a voltare subito pagina e attende, nella sfida valida per la 25esima giornata di campionato, i serbi del Partizan Belgr ...1 Febbraio 2024 - Virtus Segafredo Bologna vs Partizan Mozzart Bet Belgrade. Palla a due domani, venerdì 02 febbraio, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena. Diretta: Sky Sport, - Renonews.it ...Dopo la brutta sconfitta rimediata a Barcelona, la Virtus Segafredo Bologna torna in Italia per il secondo impegno della settimana di EuroLeague. Nel Round 25 la squadra di coach Luca ...La Virtus sarà impegnata contro il Partizan. Il pre-partita di Daniel Hackett: “Giochiamo contro una squadra che è in piena corsa per ...