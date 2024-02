Virtus Bologna-Partizan | Eurolega | ultime e diretta TV

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Questa sera alle 20.30, allaSegafredo Arena,ospita ilBelgrado nella sfida valida per la 25esima giornata di. Un match da non perdere e che promette spettacolo perché da una parte si trova una delle formazioni più in forma su tutti i fronti in cui si misura, seppure venga da due sconfitte consecutive in campo europeo. Dall’altra una squadra storicamente ostica e che può nel giro di pochi istanti ribaltare ogni tipo di partita. Tra l’altro la formazione italiana deve anche fare i conti con le inseguitrici che l’hanno ormai raggiunta. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Partizan , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo ... (sportface)

