Violenza sulle donne | Pina Picierno | “Colpo di spugna sul reato di stupro nell’Ue Il governo si faccia sentire”

Un tema in classe usato come occasione per aprirsi, per raccontare quel disagio che stava vivendo. Proprio come Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. In ...Violenza sessuale su un minore durante una vacanza in Croazia, stangato un anziano che vive nella zona di Vittorio Veneto ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2024 – Il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza e tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. È quanto emerge ...