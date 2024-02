Violenza negli stadi | il Sap | Istituire una giornata in memoria di Filippo Raciti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bologna, 2 febbraio 2024 - Il 2 febbraio del 2007 l'ispettore di poliziafu ucciso fuori dalloo Massimino di Catania durante i disordini scoppiati tra gli ultras del Catania e del Palermo. A distanza di 17 anni il Sindacato autonomo di polizia (Sap) chiede di, in sua, unacontro la. Proprio per questo il SAP ha scritto agli onorevoli Bignami, Bonelli, Borgonzoni, Casini, Gruppioni, Lisei, Manca, Merola, Schlein, Spinelli, Tassinari, Vaccari e Zampa per presentare la proposta. “Dal 2007, anno in cui accadde questo tragico e infausto evento, sono stati fatti dei lenti, ma lunghi percorsi che hanno consentito di apportare un reale cambiamento al tifo ...

Il Rap negli anni ’80 a New York e Los Angeles era sinonimo di violenza, di scontri tra bande rivali, era il modo dei neri per dire esistiamo. Un modo sbagliato, volgare, criminale, ma attraverso ...Il sindacato autonomo di polizia, in occasione dell'anniversario della morte del collega Filippo Raciti, ha chiesto alle massime cariche della regione siciliana di istituire una giornata contro la vio ...Milano, 2 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni ai coloni ebraici perché Israele non sta facendo abbastanza per reprimere le violenze contro i palestinesi: lo ha dichiarato il ...