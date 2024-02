Violenza domestica | i bambini e i giovani che denunciano per le madri | «Sono vittime due volte | ma più coraggiosi degli adulti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024)sempre di più ie gli adolescenti checasi di. La Procuratrice del Tribunale dei minori di Torino, Emma Avezzù, riferisce che solo nel suo distretto cialmeno un centinaio di casi all’anno in cui il Tribunale interviene in seguito a segnalazioni dissimi. Il più dellearrivano dalla scuola, spesso grazie a confidenze ria compagni di classe e insegnanti. Non cidati consolidati sul fenomeno, ma gli ambienti che si trovano a gestire questi casi parlano di un trend in aumento. Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale dei Minori di Milano, spiega a La Stampa come questisiano «due ...