Violenza | attenzione ai falsi profili creati con l' AI per rubare foto e video intimi

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della Violenza sulle donne a 'Verissimo' Silvia Toffanin ha rivolto un messaggio in ... (247.libero)

Bergamo. Lunedì pomeriggio, 27 novembre, a partire dalle 14.30, nel salone Riformisti della sede Cisl di Bergamo in via Carnovali, per la giornata ... (bergamonews)

Il Sindacato autonomo di polizia (Sap) chiede di istituire una giornata contro la violenza negli stadi in memoria di Filippo Raciti, l'ispettore ucciso 17 anni fa durante i disordini tra Ultras del Ca ...Le principali aziende italiane hanno usato nel 2023 i social network per comunicare sui temi ESG. E lo hanno fatto generando un numero di interazioni maggiori rispetto agli altri temi. Le più efficaci ...Istituire una giornata contro la violenza negli stadi in memoria di Filippo Raciti, l’Ispettore ucciso il 2 febbraio di 17 anni fa fuori dall’Angelo Massimino di Catania durante i disordini scoppiati ...Il 2 febbraio di 17 anni fa Filippo Raciti aveva da poco compiuto 40 anni. Lui, ispettore di Polizia, era in servizio allo stadio Angelo Massimino di Catania durante il derby Catania- Palermo. Alla fi ...“Mai più 25 novembre”. Combattere la violenza di genere si può e si deve. Servono più investimenti per i centri antiviolenza e case rifugio” è la richiesta che emerge dal convegno promosso da Azione.