Violenta lite in una comunità di recupero | intervengono i carabinieri

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra stato rimesso in libertà nel mese di gennaio e gli era stata applicata in via provvisoria la misura di sicurezza della libertà vigilata in unadi, per seguire un programma terapeutico. Ma non ha rispettato le regole impostegli. Infatti si è reso responsabile di una aggressione a un altro ospite dando vita a una colluttazione. Protagonista della vicenda, Mario Orrei, 27 anni, di Benevento, difeso dall’avvocato Fabio Ficedolo, finito nei guai per rapina impropria. Laè avvenuta nella giornata di ieri, quando il 27enne avrebbe avuto un alterco con un’altra persona ospite della struttura, e avrebbe ricevuto un morso allo zigomo. Da li è partita unache è terminata con l’intervento dei. I due uomini hanno ...