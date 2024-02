Violenta e tenta di strangolare la moglie | 43enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bologna, 2 febbraio 2024 - Insulti, minacce, strangolamenti e violenze sessuali. È quanto ha dovuto subire una donna dall'uomo con cui era sposata da una decina d'anni e da cui aveva avuto una figlia. Per uscire da questa spirale di violenza, la vittima si è infine rivolta ai carabinieri e nei confronti dell'uomo è scattata la misura cautelare della custodia in. La vittima ha raccontato ai militari dell'Arma che non riusciva più ad andare avanti in quanto l'uomo, unbengalese, residente in città, tornava spesso a casa ubriaco e che, anche davanti alla figlia, insultava e minacciava la, che ha subitotivi di strangolamento e otto violenze sessuali. Temendo delle rappresaglie da parte del marito, che in una circostanza l’aveva minacciata e ustionata con un accendino per impedirle di raccontare ...