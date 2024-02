VIDEO – Sensi a vuoto! Meno 2 alla Juventus | TG Flash Inter-News

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? Antivigilia di, il derby d’Italia che deciderà probabilmente un pezzo di Scudetto. Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione, a parte ovviamente il lungodegente Juan Cuadrado. Dall’altro lato, rimane vivo il ballottaggio tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz. Intanto, ieri si è chiuso ufficialmente il mercato di gennaio. Viaggio a vuoto di Stefanoin Inghilterra, il trasferimento al Leicester è saltato. Questo e molto altro ...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

La mancata cessione di Stefano Sensi al Leicester non ha scombussolato di certo i piani dell’Inter nella gestione della rosa messa a disposizione di Inzaghi. Il ragazzo non giocava prima e non ...È fatta per il trasferimento di Stefano Sensi al Leicester: ecco la formula finale dell'operazione chiusa proprio in mattinata ...Stefano Sensi è pronto a trasferirsi in Inghilterra ...è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ...