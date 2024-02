VIDEO Jonathan Milan straripante in volata nella Volta a la Comunitat Valenciana | 4 italiani in top-5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un vero e proprio trionfo italiano.ha posto il proprio sigilloterza tappa dellaa la. Unaregale quella del corridore della Lidl – Trek che, sfruttando lo splendido lavoro di Simone Consonni, si è andato a prendere il successo in questa frazione. Niente da fare per il belga della Intermarché – Wanty, Arne Marit, che ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della progressione di. Tanta Italia, come detto, anche grazie ai piazzamenti di Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa), Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e appunto Consonni che hanno terminato in terza, quarta e quinta posizione. In classifica generale continua a comandare Alessandro Tonelli, che ha un vantaggio di ...