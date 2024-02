Victoria Beckham | party a New York con Katie Holmes e Misty Copeland per lanciare il suo orologio con Breitling

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La stilista inglese non teme il tempo. Al contrario, ha firmato unin edizione limitata insieme alla celebre maison svizzera. Il risultato? Un modello chic e discreto, come la sua concezione di lusso

C’è chi gioca a Gira la Moda e chi i vestiti se li fabbrica per davvero, per indossarli alla Paris Fashion Week. La piccola Harper Seven svela solo ... (vanityfair)

Tante novità a febbraio 2024 nel mondo del beauty . Da non perdere, il nuovo ed esclusivo Pop Up Miss Dior alla Rinascente Milano dove si può ... (iodonna)

A New York, una festa super esclusiva per festeggiare un debutto: la prima collezione di orologi di Victoria Beckham, ormai designer di moda con tutti i ...Dai primi profumi di Victoria Beckham al Pop Up di Dior al sostegno al World Cancer Day: le novità beauty nell'ageda di febbraio 2024 ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...