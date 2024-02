Vicenda Ilaria Salis | informativa del ministro Tajani

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ROMA – Nella giornata di giovedì 8 febbraio, alle ore 10.30, nell’Aula di Montecitorio si svolge l’urgente del Governo, con la partecipazione deldegli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio(foto), sulladi, detenuta in Ungheria. L’appuntamento può essere seguito sulla webtv e sul canale satellitare della Camera dei Deputati anche con la traduzione della lingua dei segni. L'articolo L'Opinionista.

“Politicizzare questa situazione, da parte di chiunque, è sbagliato se uno ha a cuore il rispetto dei diritti della ragazza imputata in Ungheria”. Così il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La vicenda, tuttavia, si complica ulteriormente alla luce del fatto che Ilaria Salis è stata pienamente assolta da quelle accuse, ritenuta partecipe solo a un corteo e non coinvolta direttamente.