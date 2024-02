Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)DEL 2 FEBBRAIO19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE-FIUMICINO E CASILINA IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRAFFICO RALLENTATO DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO SULLA-FIUMICINO SI RALLENTA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA NEI DUE CASI IN USCITA ORA I CANTIERI SULLA STRADA PROVINCIALE 66 ORTELLA DALLE ORE 22.00 DI VENERDÌ 2 E FINO ALLE ORE 05.00 DI SABATO MATTINA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PASSAGGIO A LIVELLO SULLA FERROVIA ROCCASECCA-AVEZZANO, PERTANTO LA STRADA è CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL CHILOMETRO ...