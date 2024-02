Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)DEL 2 FEBBRAIO18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD, IN ESTERNA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIE TRA NOMENTANA E PRENESTINA CIRCONE RALLENTATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN USCITA NELLA DIREZIONE OPPOSTA UN INCIDENTENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE CENTRO RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA PERMANGONO RALLENTAMENTI DA VIA TUSCIA AL RACCORDO, IN USCITA USCIAMO DAINCIDENTE SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASALE NUOVO E BORGO PIAVE, IN DIREZIONE ...