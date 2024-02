Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)DEL 2 FEBBRAIO09.35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO CONSUL TRATTO URBANO DELL’A24 AVERSO IL CENTRO CODE PER TRAFFICO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST RIMOSSO L’INCIDENTE IN INGRESSO ASULLA AURELIA, CI SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA MALAGROTTA E CASAL LUMBROSO VERSO IL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE CODE SU VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A CORSO FRANCIA E SULLA SALARIA CODE PER LAVORI, A MONTEROTONDO SCALO E A SETTEBAGNI A SUD TRAFFICATE LA VIA DEL MARE E L’OSTIENSE DA CASAL BERNOCCHI AL TORRINO VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OSTIA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE SU VIALE DEIGNOLI TRA LA STAZIONE DI ACILIA E VIA DI ...