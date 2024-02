Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)DEL 2 FEBBRAIO09.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO CONRIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A. TRAFFICO SCORREVOLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO RESTANO CODE PER TRAFFICO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, ORA PER TRAFFICO SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E DA VIA TUSCOLANA ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA E DA TORBELLA MONACA ALLA TIBURTINA INCIDENTE IN INGRESSO ASULLA AURELIA, CI SONO CODE TRA MALAGROTTA E CASAL LUMBROSO VERSO IL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE CODE SU VIA CASSIA DA OLGIATA ACORSO ...