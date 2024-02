Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)DEL 2 FEBBRAIO08.30 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO CON L’A1 FIRENZE, RIMOSSO AL KM 496 L’ INCIDENTE, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE VERSO FIRENZE INCIDENTE INVECE ATTIVO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A. TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE DA VIA TOGLIATTI A TORCERVARA, IN SENSO OPPOSTO PER TRAFFICO CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA TUSCOLANA. MENTRE IN INGRESSO DA NORD CODE PER TRAFFICO SU VIA CASSIA E VIA FLAMINIA FINO VIA DUE PONTI CODE VERSO IL CENTRO ANCHE SU VIA SALARIA TRA LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E LA TANGENZIALE EST CONGESTIONATAE ANCHE VIA ...