Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)DEL 2 FEBBRAIO07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO CON L’A1 FIRENZE, ATTENZIONE AL KM 496 PER UN INCIDENTE, CI TROVIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE VERSO. SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’APPIA. MOLTO TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO: CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. A NORD CODE PER TRAFFICO SU VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO MENTRE A SUD TRAFFICATA LA PONTINA, TRA ...