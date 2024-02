Verona | Baroni | «Mercato? Sapevamo già che avremmo venduto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le parole di Marco, allenatore dell’Hellas, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Marco, allenatore dell’Hellas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. PAROLE – «Io sto lavorando dall’inizio con dei ragazzi che sono qua ai quali porto grande rispetto per il loro entusiasmo e la loro partecipazione, abbiamo cambiato molto ma lo, non ho mai apprezzato gli allenatori che dicono di necessitare di tempo, il tempo lo dobbiamo ottimizzare e bruciare, dobbiamo cercare di far capire velocemente ai nuovi quello che è la nostra realtà, e in questo senso dai ragazzi arrivati una settimana fa ho avuto delle buone indicazioni. I valori per me sono importanti, quando uno è forte nelle sue convinzioni e dei suoi valori è ...