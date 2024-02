Verona | Baroni | “Maradona stadio difficile in cui pesa molto l’aspetto emotivo Basta una disattenzione e ti seccano”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Preparativi intensi deldiper la sfida contro il Napoli. Nuovi acquisti e determinazione in vista del match. Marco, allenatore del, si è presentato in conferenza stampa per parlare del prossimo match contro il Napoli di mister Walter Mazzarri. Con il mercato invernale che ha portato nuovi volti nella squadra scaligera,ha esordito con fiducia, dichiarando: “Ho tutti a disposizione”. Vecchia conoscenza del Napoli, avendo vinto lo scudetto del 1990 con la squadra partenopea,ha espresso la sua dedizione verso i nuovi giocatori, sottolineando l’entusiasmo e la partecipazione che hanno portato al. Di seguito le sue parole: “Io sto lavorando dall’inizio con dei ragazzi che sono qua ai quali porto grande rispetto per il loro ...

Napoli contro Verona nella 23esima giornata di Serie A. Dopo lo 0-0 esterno contro la Lazio, Mazzarri va a caccia dei tre punti per rimanere nella corsa Champions League; gli scaligeri hanno bisogno d ...Il Verona arriva a Napoli, in piena bagarre per non retrocedere in Serie B. Gli uomini allenati da Mister Marco Baroni, sono a 18 punti in classifica a pari merito con Cagliari e Udinese e nelle ...Piotr Zielinski si ferma ancora: dopo aver saltato la gara con la Salernitana in campionato ed essere partito in panchina in entrambe le gare di Supercoppa Italiana contro Fiorentina e Inter, ora il..