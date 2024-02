Vandali all' asilo | devastate aule e giochi con gli estintori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 2 febbriao 2024 –alla mano, hanno devastato tutto quello che hanno trovato., zainetti, cucina esi sono riempiti di polvere bianca.nella notte tra mercoledì e giovedì si sono introdotti all’interno della scuola dell’infanzia Bianca Maria Bianchini di via Tarlati e hanno messo a soqquadro gli ambienti. Una bruttissima sorpresa ieri mattina per le maestre di turno che aprivano l’di buon mattino. Nessuna delleè stata risparmiata dalla furia dei malviventi che in orario di chiusura si sono introdotti all’interno dei locali della scuola materna forzando la porta del giardino. Una volta dentro hanno sporcato e messo sotto sopra tutto quello che hanno trovato. Subito è scattata la denuncia alle forze dell’ordine. Non è la prima volta che ...