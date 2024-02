Valuta non dichiarata all’aeroporto | un milione e mezzo di euro scoperto al “Galilei”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pisa, 2 febbraio 2024 – Nonostante i serrati controlli non manca chi cerca di far passare del denaro non dichiarato dalla frontiera aeroportuale di Pisa. Il traffico dell’aeroportonel secondo semestre del 2023 ha registrato il transito di oltre 5 milioni di viaggiatori, con un incremento del 7% rispetto al medesimo periodo del 2022, con l'apertura di nuove rotte mediorientali edpee. Sono quindi aumentati i controlli dei militari della Guardia di Finanza e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pisa. Il totale dellanonscoperta è di circa undi, con oltre 37miladi sanzioni e oltre 80milain contanti posti sotto sequestro. In genere il denaro ...