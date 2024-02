Valencia vs Almeria – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ilcercherà di tornare a vincere nella massima serie spagnola quando accoglierà l’al Mestalla sabato 3 febbraio pomeriggio. I padroni di casa arriveranno a questa partita dopo la sconfitta per 2-0 in casa dell’Atletico Madrid, mentre l’, che non ha ancora ottenuto un successo in campionato, ha subito una sconfitta per 3-0 contro l’Alaves nella sua ultima partita a questo livello. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè arrivato alla sfida di Liga con l’Atletico lo scorso fine settimana forte di quattro vittorie consecutive contro Rayo Vallecano, Villarreal, Cadice e Athletic ...