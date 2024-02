Valanga di richieste all’hotel dove ha pernottato Chiara Ferragni Ma il Codacons smentisce | “Ma quale boom di prenotazioni?”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 Un’altra tempesta mediatica si sta abbattendo suche, dopo aver pubblicizzato un hotel, ha rischiato di rovinarne la reputazione. La stessa titolare dell’hotel valdostano, in un’intervista a Il Gambero Rosso, ha dito di aver dovuto cancellare il post dell’influencer dopo gli insulti ricevuti. Dalla Valle d’Aosta però arrivano notizie contrastanti: dopo la pioggia di insulti alla, sarebbe arrivata anche una pioggia dinell’hotel in questione, talmente tante che “Non riusciamo più a starci dietro“. Laci ha tenuto a precisare che il suo post è “no adv”, cioè non a pagamento, come confermato anche dalla proprietaria della struttura laha confermato che l’imprenditrice ha ...