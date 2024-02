Vaiolo delle scimmie | salgono a 13 i casi in Toscana

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2024 – “I contagiati dainsono diventati 13 perché qualche contatto si è positivizzato. Si tratta sempre di quei focolai di partenza che producono anche effetti in tempi diversi perché il periodo di incubazione della malattia può essere anche di dieci giorni”. Lo dice Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione dell'AslCentro. “Dei 13attualmente diagnosticati - aggiunge Berti - dieci rientrano nell'ambito dell'Aslcentro, due dell'Aslsud est e uno dell'Aslnord ovest. La situazione è sotto controllo, non ci sono situazioni critiche o ricoveri”. Dopo la diagnosi legata alla comparsa dei sintomi, osserva il direttore della ...

"I contagiati da vaiolo delle scimmie in Toscana sono diventati 13 perché qualche contatto si è positivizzato. (ANSA) ...GENOVA - " Non serve fare allarmismo per 11 casi, i focolai si autolimitano " così l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del dipartimento interaziendale regionale delle malattie ...E’ un giovane uomo presente a una festa a Firenze intorno Capodanno. Sta bene ed è a casa in isolamento. Solitamente la guarigione richiede 30 giorni.