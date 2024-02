Vaiolo delle scimmie | due casi anche a Prato Ecco come prevenire

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Ilè sbarcato, dopo aver fatto la sua comparsa nel 2022 con alcuni focolai in alcune nazioni occidentali ein Italia: degli undicidiagnosticati in Toscana, due riguardano pazienti pratesi. I contagi risalirebbero al periodofestività natalizie. Entrambi gli ammalati non hanno avuto necessità di ricovero. "All’ospedale si arriva soltanto inrarissimi", chiosa Renzo Berti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro. Dottor Berti, può spiegare che tipo di patologia è il? "Il...

