Vaccini e Oms | Burioni a Borghi | “Anti-polio non è uno spreco”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il virologo: "In Italia (non lo sa, perché non ha studiato) c'erano 5.000 casi diall'anno, con il vaccino si sono azzerati" "L'Oms spende 1,3 miliardi in consulenze (agli amici loro), 1,1 miliardi in stipendi (loro); 800 milioni inper una malattia (lamelite) che fino a pochi anni fa contava 2

(Adnkronos) – "L'Oms spende 1,3 miliardi in consulenze (agli amici loro), 1,1 miliardi in stipendi (loro); 800 milioni in vaccini per una malattia (la poliomelite) che fino a pochi anni fa contava 2 o ...L'ultimo colpo di coda della Lega arriva con un emendamento al decreto milleproroghe che rimanda la scadenza per il pagamento delle multe per i No vax a fine 2024. Così il Carroccio cerca di recuperar ...Il 40% dei casi di cancro nell'Ue si possono prevenire ma solo il 5% della spesa sanitaria totale negli Stati Ue è dedicato alla prevenzione. Lo evidenzia la Commissione europea ...