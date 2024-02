Va da Fazio e poi ; Fiorello svela le mosse di Amadeus | nuova vita dopo la Rai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ultima puntata di Viva Rai2 prima della partenza per il Festival di Sanremo. A salutaree la sua banda c'è Alessia Marcuzzi in collegamento dall' Ariston, che come promesso all'inizio della settimanain diretta l'insegna e il nome del nuovo glass di Viva Rai2, allestito proprio di fronte al Teatro: si chiamerà Aristonello! Riflettori sul Festival, dunque, ma senza per questo trascurare la rassegna stampa del giorno. “È in vendita Villa Certosa, la Neverland di Berlusconi, pensate a soli 500 milioni”, leggedalla rassegna stampa. “In omaggio vi daranno anche il famoso vulcano. Vi dico solo che i giardinieri sono i Ferragnez. Vi consiglio di fare subito le vostre offerte prima che qualcuno della Nove ne approfitti!”, ironizza lo showman siciliano. Tra le varie notizie non poteva di certo mancare un ...