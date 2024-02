Uzbekistan | il cuore dell’Asia Centrale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’orizzonte vi si perde, lo sguardo pure. In questo vuoto che sembra inghiottire la realtà si svela la meraviglia dell’, terra di cupole turchesi e maioliche preziose, attraversata dalla leggendaria “Via verso l’Oriente”, lungo la quale spuntano Khiva, Bukhara e Samarcanda, città custodi dell’iconica architettura timuride e di stupende madrasa. L’identità del Paese sembra destreggiarsi tra i numerosi contrasti ereditati dalla storia, tra piramidi di meloni a bordo strada e bancarelle di spezie, genius loci che si rivela in un aroma dolce e pungente, nonostante le marmitte fumiganti di vecchie Lada ancora in circolazione. Tuttavia, il profumonon è cambiato nel tempo, così l’ospitalità che si fa arte e i silenzi distanti dai centri e dalle rotte turistiche. È così che l’si rivela, ...