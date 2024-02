Usa | Biden | L’economia americana è la più forte del mondo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) New York, 2 feb. (askanews) – “è la piùdel. Oggi ne abbiamo avuto ulteriori prove”. Così il presidente americano Joeha commentato i risultati del report sull’occupazione pubblicato venerdì, che ha visto nel mese di gennaio “forti aumenti salariali e guadagni occupazionali di oltre 350.000 unità”. I salari medi, rispetto allo stesso periodo del 2023, sono aumentati del 4,48%, secondo il Dipartimento del lavoro. Il presidente ha sottolineato che “la nostra economia ha creato 14,8 milioni di posti di lavoro, da quando sono entrato in carica, la disoccupazione è inferiore al 4% ormai da due anni interi e l’inflazione è stata al livello pre-pandemia del 2% nell’ultimo semestre”.ha dato poi una stoccata ai suoi avversari politici, ...

Gli Stati Uniti si preparano a lanciare una serie di attacchi contro obiettivi iraniani in Siria e in Iraq. Questo per lo meno è quanto indicano ... (open.online)

Washington (Usa), 2 feb. (LaPresse) - L'immagine pubblica di Joe Biden, solitamente mite e affabile, contrasta con la fama che il presidente ha per lasciarsi ...Biden negli ultimi giorni ha aumentato le pressioni su Netanyahu perché limiti le vittime civili nella guerra a Gaza e accetti l'accordo sul cessate il fuoco con Hamas. Il ...Più di 800 funzionari in servizio negli Stati Uniti e in Europa hanno firmato una dichiarazione in cui si sostiene che Israele non abbia ...